"نُصب الحرية" الأكثر شهرة في بغداد

المصدر: بغداد - البيان

في قلب بغداد يقف النُصب الأكثر شهرة في البلاد، وهو نصب الحرية في ساحة مدورة كبيرة تعرف باسم ساحة التحرير أيقونة الاحتجاج العراقي ضد السلطة في السنوات الأخيرة، ففي الأول من أكتوبر الماضي تجمع آلاف العراقيين في تظاهرات ضد الفساد وسوء الإدارة، بعد أيام قليلة أقدمت قوات الأمن على طرد المتظاهرين منها لتسيطر على الساحة، وانسحب المحتجون إلى ساحة قريبة منها تُعرف بساحة الطيران، لم تكن مشكلة كبيرة لقوات الأمن أن يحتج المتظاهرون في تلك الساحة بدلاً من ساحة التحرير ذات الرمزية الكبيرة.