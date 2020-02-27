سيارات «الخنفساء» تفاجئ الرئيس الألماني في الخرطوم

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

اختار أعضاء نادي «البيتل» للسيارات في السودان الترحيب بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي وصل الخرطوم، اليوم ، كأول مسؤول ألماني رفيع يزور الخرطوم منذ نصف قرن، على طريقتهم الخاصة. فقد استقبلوا الرئيس الألماني في فناء متحف السودان القومي بـ«حشد» من سيارات فولكسفاغن القديمة المعروفة شعبياً باسم «الخنفساء».



وعند وصوله إلى متحف السودان القومي المطل على شارع النيل الشهير بالخرطوم، وقبل الولوج إلى داخل المتحف لن يلتزم الرئيس الألماني بالبروتوكول الرسمي، وتوقف لتحية أعضاء النادي الذين استقبلوه بأنغام أبواق سياراتهم التاريخية، والتقاط صورة تذكارية معهم، ومن ثم واصل برنامج زيارته للمتحف الذي يحوى آثاراً تحكي تاريخ وحضارة السودان القديم.



وقال وكيل وزارة الثقافة السودانية جراهام عبدالقادر لـ«البيان» إن مشاركة أعضاء نادي البيتل في استقبال الرئيس الألماني يمثل رسالة قوية بأن العلاقات الإنسانية بين الشعوب ستظل متصلة ولا تتأثر بتقلبات السياسة. ولفت إلى أن تلك مشاركات شعبية واجبة، خاصة أن البلاد تستقبل ضيفاً كبيراً بعد عزلة.



ويؤكد عضو النادي عوض صيام فضل الله وهو صاحب إحدى سيارات «الخنفساء»: «هذه سيارات ورثناها من أجدادنا استخدموها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فهي إرث وتاريخ بالنسبة لنا، لا تزال تعمل بكل قوة ومتانة»، ويشير إلى أن نادي البيتل مثل لهم نوعاً من الترابط الاجتماعي والثقافي، فهم يشاركون في الكثير من الفعاليات العامة كما لديهم أنشطتهم الخاصة.



أما رئيس القسم الهندسي بالنادي أيوب بطرس كندة فيقول لـ«البيان»: «أنا ميكانيكي أعمل في صيانة سيارات البيتل، نحن نشارك في استقبال الرئيس الألماني بكل فخر، وهي مناسبة نغتنمها لإرسال رسائل بأننا في السودان شعب مُحب للجميع»، ويتابع: «هذه أول مرة يزور فيها رئيس ألماني السودان لذلك قمنا بترتيب هذه الفعالية لاستقباله بالبيتل الألماني، وهي كما تعلم من أقدم وأقوى السيارات، وهذه السيارات شاركت في الحربين العالمية الأولى والثانية، ونحن محتفظون بها حتى الآن في السودان ونحبها جداً». ويؤكد كندة أن العدد الكلي المتبقي في السودان من تلك السيارات لا يتجاوز 300 سيارة، الصالحة للسير منها حوالي 150 سيارة.