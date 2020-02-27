الكويت تفرض إقراراً على المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة فرضھا إقراراً على جمیع المغادرین من مطار الكویت أو المنافذ البریة یتم التوقیع علیه قبل مغادرتھم البلاد.

وأوضحت الوزارة الیوم الخمیس أن توقیع ھذا الإقرار یأتي في ضوء اتساع دائرة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) دولیا والاجراءات الاحترازیة الدولیة المتخذة لمواجھة ھذا الفیروس والتي قد تفرضھا الدول لدخول ومغادرة المسافرین من وإلى الكویت في أي وقت.

وذكرت أن الاقرار یتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجھات الرسمیة المتوجه لھا وأن یقر عند عودته للكویت الالتزام بتعلیمات وزارتي الصحة والداخلیة من تاریخ وصولھ البلاد ولمدة الحجر الصحي إن تطلب الأمر وفق الاجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكویت وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 8 لعام 1969.

وأضافت أن الاقرار یتضمن كذلك تعھد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد لھ من السلطات ووفق ما تقرره السلطات بمدة لا تقل عن 14 یوما مع التعاون التام معھم وذلك للحد من انتشار الفیروس في دولة الكویت وتقدیم المصلحة العامة لحمایة المجتمع من أي أمراض أو أوبئة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وبینت أن الاقرار یتضمن أیضا الالتزام بكل الاجراءات التي تراھا الجھات الرسمیة حمایة له ولغیره وأنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقا لمواد القانون المذكور سیعرض نفسه للعقوبات والمسائلة القانونیة.