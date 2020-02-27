إصابة 24 شخصاً في حادث انقلاب قطار بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب ما يقرب من 24 راكباً، إثر انقلاب قطار ركاب في مصر قادم من الإسكندرية في المنطقة الواقعة بين مدينتي العلمين و الضبعة ، نتيجة خروج الجرار عن القضبان.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل 24 مصابا بإصابات ما بين متوسطة وبسيطة إلي مستشفى العلمين المركزي، جراء انقلاب قطار الركاب، الذي تحرك من محافظة الإسكندرية في الثالثة والنصف من عصر اليوم، والمقرر له أن يصل في تمام التاسعة مساء إلي مدينة مرسي مطروح بحسب صحيفة الأهرام.

وأكد شاهد عيان من أهالي المنطقة، أن القطار تعرض للانقلاب في المنطقة الواقعة بين قريتي غزالة التابعة لمدينة الضبعة وسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، مما نتج عنه إصابة 24 بينهم اثنتان في حالة خطرة، والباقي مصابون بإصابات مختلفة، فيما تجري أعمال إعادة فتح وتشغيل شريط السكة الحديد الرابط بين الإسكندرية ومطروح مرة أخرى.