عمان تسجل خامس حالة إصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران، لتصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى تاريخ اليوم وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات.

وتهيب الوزارة بالجميع المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس والتقليل من المصافحة وتجنب التقبيل والخشوم في المناسبات الاجتماعية.

كما ترجو الوزارة من الجميع تجنب الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها الموثق.