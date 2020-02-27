الكويت توقف العمل بنظام البصمة بسبب فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الخمیس وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة اعتبارا من 1 مارس المقبل وحتى 31 من الشھر نفسه.

وأوضح الدیوان في بیان نشره على موقع التواصل الاجماعي (انستغرام) أن إثبات حالتي الحضور والانصراف سیتم عن طریق التوقیع على كشوف للحضور والانصراف تعدھا كل جھة حكومیة مشیرا إلى أنه یجوز لدیوان الخدمة المدنیة وضع طرق أخرى بدیلة لاثبات الحضور والانصراف.

وذكر أن ھذا الوقف یأتي في إطار الاجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید _19)،وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).