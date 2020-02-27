السعودية تعلق استخدام السعوديين ومواطني مجلس التعاون بطاقة الهوية للتنقل

المصدر: االبيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وعلقت الوزارة الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

كما علقت الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

وعلقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

واكدت الوزارة أن أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وجددت السعودية دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين السعوديين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19).