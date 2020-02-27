«التعاون الإسلامي» تدعم إجراءات السعودية لحماية المعتمرين والزوار من «كورونا»

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تدعم الجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في السعودية، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك لمنع وصول فيروس كورونا الجديد «كوفيلد - 19» إلى المملكة وانتشاره.

وشددت الأمانة العامة بحسب صحيفة الشرق الأوسط على أن قرار تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، سيساهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم.

وأضافت المنظمة أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.