الكويت تطلق اسم مبارك على أحد الصروح المهمة في البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي إطلاق اسم (حسني مبارك) على أحد الصروح المهمة في الدولة، وذلك بناء على أمر صاحب السمو أمير البلاد، وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه.

ونعى مجلس الوزراء الكويتي ببالغ الحزن والأسى رئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الثلاثاء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة.

وأضاف المجلس، في بيان نشرته صحيفة "القبس"، «وفي غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير لمواقفه التاريخية الحازمة.