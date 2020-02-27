تصريح دفن مبارك.. يكشف أسباب وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت السلطات المصرية تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما تمهيدا لتشييع جثمانه ودفنه الأربعاء.

وكشف تصريح الدفن أن الوفاة حدثت بسبب "قصور مزمن في الكلى ورفرفة أذنية في القلب"، وأنه توفي في مستشفى الجلاء العسكري.

كما تبين من بيانات التصريح أن الذي أبلغ بالوفاة هو سكرتير مبارك الخاص، حسين محمد علي، وفقاً لموقع العربية نت.

إلى ذلك، بينت أنه سيتم دفنه في مقبرة الأسرة في مقابر كلية البنات بمصر الجديدة شرق القاهرة.

وكان قد أعلن عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً.

توقف أجهزة الجسم الحيوية

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.

وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما نعت القوات المسلحة المصرية مبارك في بيان جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

بدوره، نعى مجلس النواب الرئيس المصري الراحل، واصفاً إياه كأحد قادة حرب أكتوبر، وكذلك مجلس الوزراء.