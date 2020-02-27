السعودية: المقطع المتداول لمريض مصاب بفيروس كورونا.. وهمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" في السعودية أسعد سعود أن المقطع المتداول لمريض مصاب بفيروس "كورونا" مجرد فرضية وهمية، ولم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس.

وقال "سعود" لـ"سبق": إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن مقطع يُعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس "كورونا" بالشرقية نودّ توضيح أن المقطع هو مجرد فرضية وهمية في إحدى المناطق، مؤكداً أنه لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقية أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس "كورونا" قادمةً من البحرين عبر جسر الملك فهد، الأمر الذي نفته "صحة الشرقية" جملةً وتفصيلاً.