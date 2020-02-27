مجلس وزراء الصحة العرب يبحث اليوم مستجدات «كورونا»

المصدر: (القاهرة - وام)

يناقش مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ53 المقررة اليوم الخميس في القاهرة، وبرئاسة البحرين، المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا»، وفق ما أكدته د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

وشاركت دولة الإمارات في أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مثل الدولة الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب وهم إضافة إلى دولة الإمارات.. البحرين والأردن والجزائر والسعودية وتونس والمغرب إلى جانب د. هيفاء أبو غزالة.

وأكدت أبو غزالة في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمكتب أهمية هذا الاجتماع التحضيري للدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقالت إن الدورة الوزارية ستركز على مناقشة المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد وسيقدم ليو لي جينج سفير الصين لدى مصر ممثلها لدى جامعة الدول العربية خلالها تقريراً مفصلاً حول مستجدات هذا الفيروس وجهود بلاده للتعامل معه.