إصابة ضابط فلسطيني بانفجار في دمشق

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أصيب ضابط في جيش التحرير الفلسطيني في انفجار عبوة ناسفة في بلدة قطنا جنوب غرب العاصمة السورية دمشق أمس.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ضابطاً برتبة عميد في جيش التحرير الفلسطيني أصيب بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته أمام مقر شعبة حزب البعث في مدينة قطنا جنوب غرب العاصمة دمشق صباح أمس. وكانت سيارة تابعة لوزارة الإعلام السورية انفجرت أول من أمس في منطقة الأمويين وسط دمشق، وأصيب شخصان أحدهم بحالة حرجة، كما انفجرت سيارة أخرى في اليوم نفسه في منطقة البرامكة وسط المدينة حيث توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون. يُذكر أن العاصمة دمشق شهدت منذ مطلع العام الجاري انفجار ست سيارات مفخخة.