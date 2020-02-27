مدنيو طرابلس في مرمى نيران مرتزقة أردوغان

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان، وكالات

واصل مرتزقة تركيا وميليشيات حكومة الوفاق، في استهداف المدنيين في طرابلس، وفيما تمّ إلقاء القبض على خلية داعشية في سرت، اتهمت روسيا الأتراك بمساعدة المقاتلين الأجانب على العبور إلى ليبيا.

وجدّدت الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الأتراك، أمس، خرق وقف إطلاق النار في طرابلس، عبر استهداف منازل المدنيين. وقال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن العصابات الإرهابية بقيادة أتراك، استهدفت منازل المدنيين بمنطقتي قصر بنغشير وعين زارة جنوبي طرابلس.

مشيراً إلى أنّ المجموعات الإرهابية المدعومة وبقيادة تركية، روعت المدنيين في تخوم طرابلس من خلال القصف بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة.وأوضح أن آمر غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أكّد جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر.

يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الليبي إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة خلال 24 ساعة، جنوبي طرابلس إذ سبق وأسقطت الدفاعات الأرضية طائرتين مسيرتين هجوميتين، أول من أمس.

من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري ليبي، القبض على خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت. وقال المصدر، إن الإدارة العامة للبحث الجنائي ألقت القبض على خلية تضم ثلاثة موظفين داخل إحدى المؤسسات بمدينة سرت تمد التنظيم الإرهابي بالمعلومات. بدوره، قال وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، إن فايز السراج يختطف السلطة في العاصمة طرابلس.

وأشار المسؤول الليبي، إلى أنّ الميليشيات الإرهابية تحتل بيوت الليبيين في طرابلس، مضيفاً: «المرتزقة لا يهددون ليبيا فقط بل الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بأسره». واتهمت روسيا تركيا، أمس، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا.

تعليق حوار

وعلّق أعضاء مجلس النواب الليبي، المشاركة في المسار السياسي لحوار جنيف، بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعماله.

وقال رئيس اللجنة المختارة من البرلمان للمشاركة في الحوار، أحميد أرحومة، إن المجلس حدد 12 مطلباً اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة، أهمها تفكيك الميليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة. واستنكر أعضاء بمجلس النواب الليبي، تدخل البعثة الأممية في اختيار أعضاء البرلمان المشاركين في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف.