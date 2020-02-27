الأردن يدين التوسع الاستيطاني في الضفة

المصدر: عمان - أ.ف.ب

دان الأردن بشدة إعلان رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بشأن بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من تقويض «فرص حل الدولتين» بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي مساء الثلاثاء، تأكيده «إدانة هذا الإعلان ورفضه»، معتبراً أنه «خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية».

وبعدما أكد أن حل الدولتين «يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل»، حذر الصفدي من «تبعات هذه الخطوة»، في إشارة إلى إعلان نتانياهو، مشدداً على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها».

وطالب الوزير الأردني إسرائيل «بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال».