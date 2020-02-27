قتيل وجرحى خلال تجدّد اشتباكات بغداد

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلنت مصادر أمنية أن قوات الأمن العراقية قتلت محتجاً واحداً على الأقل في بغداد، وأصابت 24 آخرين. وأضافت المصادر أن الوفاة جاءت نتيجة إطلاق خرطوش من بندقية صيد.

وقالت إن خمس إصابات نجمت أيضاً، عن طلقات خرطوش، فيما كانت بقية الإصابات بفعل الغاز المسيل للدموع. وأشارت المصادر إلى أن 23 على الأقل من أفراد الأمن أصيبوا أيضاً. وأكد صحافيون من موقع الحدث في بغداد في وقت سابق، سقوط ثلاثة قتلى و110 جرحى من المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن، مساء أول من أمس. بدورها، ذكرت مصادر، أنّه تم إطلاق نار على متظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.

كما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لإبعادهم عن ساحة الخلاني. وقد توافد، مساء أول من أمس، على ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد، في وقت شهدت فيه محافظات جنوب العراق تظاهرات حاشدة رغم الطقس السيئ التي تشهده.