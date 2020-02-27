البرلمان العراقي يصوّت على الحكومة الجديدة اليوم

المصدر: (بغداد-البيان)

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أن البرلمان سيصوّت، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة. وأكد علاوي أنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.

وتابع: «لم يتم التصويت على الحكومة، فاعلموا أن هناك جهات لا تزال تعمل من أجل استمرار الأزمة، من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد». واستطرد: «لكن مع هذا فكلي ثقة بالنواب بأنهم سيكونون مع شعبهم، ولن يكونوا مع من سرق مقدراته، خاصة أنهم مؤتمنون على العراق».

وكشف علاوي، أول من أمس، عما وصفه بمخطط إفشال تمرير حكومته في البرلمان، عبر دفع مبالغ مالية للنواب. والأسبوع الماضي، قال علاوي، في خطاب بثه التلفزيون العراقي، إنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.