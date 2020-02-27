تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد ينقلها نهيان بن مبارك بوفاة الرئيس المصري الأسبق

المصدر: القاهرة - البيان

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وذلك لأنجال وأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وشيّعت مصر، أمس، في جنازة عسكرية في القاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية شرقي القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون، ومثّل الدولة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بحضور سفير الدولة لدى مصر، جمعة مبارك الجنيبي.

ووصل جثمان مبارك في مروحية إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس شرقي القاهرة، حيث تم أداء صلاة الجنازة، ثم بدأت المراسم بإطلاق المدفعية، وبعدها حملت عربة تجرها الخيول جثمان الرئيس الأسبق الملفوف بالعلم المصري إلى مقابر العائلة في منطقة كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة، تبعها موكب الرئيس السيسي وكبار قادة الجيش ونجلا مبارك:

علاء وجمال، وشخصيات أخرى كبيرة مصرية وعربية. وخُصّصت صالة لكبار الزوار والمشيعين في مسجد المشير طنطاوي، لتلقّي العزاء في الرئيس الأسبق، فيما تم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية إلى المنطقة. وغيّب الموت، أول من أمس، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد وعكة صحية تعرض لها أخيراً.