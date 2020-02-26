فنانون مصريون يبكون مبارك ويتقدمون المشاركين في الجنازة

المصدر: القاهرة-البيان

كان جموع فناني مصر في الصفوف الأمامية خلال جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث بكوا بحرقة على فقيد الأمة المصرية والعربية وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته.



وتقرر دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.



وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة «ثابت» التي تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي تقع بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.



ووالتقطت عدسة "البيان" صورة للفنانة المصرية إلهام شاهين وهي تبكي بحرقة خلال تقديمها التعازي لنجل الرئيس الراحل خلال مراسيم الجنازة، كما شاركتها زميلتها يسرا الحزن، حيث كانت الدموع تنهمر من عينيها، ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» صورة لكلمات كان قد قالها الرئيس الراحل من قبل في خطاب له.



وكتبت في تعليقها عليها قائلة: «الله يرحم الرئيس مبارك.. كان شخصية وطنية عظيمة.. حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وأولاده في كل ما نسب إليهم.. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض».



وبدورها نعت الفنانة نيللي كريم قائلة: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليك كل الاحترام والتقدير».