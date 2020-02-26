بالصور.. جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

المصدر: القاهرة - البيان



شُيعت اليوم (الأربعاء)، بمسجد المشير طنطاوي، الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الذي وافته المنيّة يوم أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاماً، والتي شارك فيها عدد من المسؤولين، تقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع.



والتقطت عدسة «البيان» بالقاهرة، صوراً للجنازة التي أقيمت مراسمها بعد ظهر اليوم.



وبعد تشييع الجنازة، وصل جثمان الرئيس الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشارع كلية البنات في حي مصر الجديدة. وسط تجمع العشرات من أنصاره في محيط المقابر، مرددين هتافات ناعية للرئيس الأسبق، حاملين صوره، وسط تكثيف أمني.



ومن بين أبرز الحضور المشاركين في تشييع جنازة مبارك العسكرية، عدد من رموز نظامه السابق، أبرزهم: الدكتور أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك) ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، ورجل الأعمال أحمد عز، والوزراء السابقين عمرو موسى وفاروق حسني وسيد مشعل ومفيد شهاب، وغيرهم. كما شارك في الجنازة عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين ويسرا، اللتان انهارتا بالبكاء أثناء تشييع الجنازة.