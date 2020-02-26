أوسمة وميداليات حصل عليها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتقدمت جنازته العسكرية

المصدر: دبي - وكالات

الأوسمة والميداليات الوطنية والعسكرية، التي حصل عليها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، التي امتدت طوال فترة خدمته بالقوات المسلحة لـ50 عاماً، والتي تقدمت جنازته العسكرية اليوم الأربعاء، بمسجد المشير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، حسب ما نشر موقع «بوابة الأهرام» المصري.



وتتنوع الميداليات والأوسمة العسكرية التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ما بين أوسمة وميداليات عسكرية وميداليات وطنية:



الأوسمة والميداليات العسكرية:



1 - وسام نجمة سيناء 1983.



2 - وسام نجمة الشرف 1974.



3 - وسام النجمة العسكرية.



4 - شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى.



5 - نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى.



6 - نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.



الأوسمة والميداليات المدنية:



1- وسام النيل الأكبر



2 - 1975 ميدالية الجمهورية.



3 - وشاح النيل.



4 - ميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى.



5 - ميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.



6 - ميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي.



7 - ميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى.



8 - ميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى.



9 - شعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.



10 - شعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.