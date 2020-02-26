قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة في مصر يصطفون استعدادا للجنازة العسكرية لمبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

اصطف قادة القوات المسلحة و كبار رجال الدولة استعدادا للجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك بحسب صحيفة الأهرام.

وتوفي مبارك، 92 عاما، صباح الثلاثاء في مستشفى الجلاء العسكري بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، شرق القاهرة، وينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

