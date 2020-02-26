بدء مراسم تشييع جثمان حسني مبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت طائرة، تحمل جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوى، وذلك من أجل أداء الصلاة عليه.

ونشرت " بوابة الأهرام " الاستعدادات التي تجرى حاليا في محيط مدافن أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، استعدادا لبدء مراسم دفن الرئيس الراحل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

شهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك .

وتوفي مبارك، 91 عاما، صباح الثلاثاء فى مستشفى الجلاء العسكري بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر ب مسجد المشير ، شرق القاهرة، وينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.