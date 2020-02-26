صور نادرة توثق مراحل مختلفة من حياة حسنى مبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

مرت حياة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك بالعديد من المراحل وكان له نشاطا هاما بداية من توليه مناصب قيادية في الكلية الجوية، حتى نهاية فترته الرئاسية فى 2011.

ونشر موقع اليوم السابع، صوراً نادرة وثقت مراحل حياة الرئيس المصري الأسبق وتغطى عددا من الأحداث الرسمية من الزيارات واللقاءات الداخلية والخارجية سواء مع الرئيسين الأسبقين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومقابلات لعدد كبير من قادة العالم وقتها وخاصة قادة الدول العربية.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.