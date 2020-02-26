الميليشيات التركية تقطع المياه عن مليون سوري

المصدر: (الحسكة - وكالات)

قام ضباط من الجيش التركي يرافقهم مسلحون مما يسمى «المعارضة السورية التركمانية» التابعة له، بوقف الضخ في محطة مشروع أبار «علوك» لمياه الشرب الواقعة تحت سيطرتهم بالقرب من مدينة رأس العين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن سكان مدينة الحسكة وضواحيها يفتقرون لليوم الثاني على التوالي لمياه الشرب بعد إيقاف الضخ في محطة «آبار علوك».

ونقلت عن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة قوله، إن «الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام التركي وفي إطار ممارساتها الإجرامية بحق المواطنين أقدمت، صباح الاثنين الماضي، على قطع مياه الشرب عن سكان مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها، حيث دخل مجموعة من ضباط النظام التركي يرافقهم عناصر من المجموعات المسلحة إلى محطة (آبار علوك) بريف منطقة رأس العين الحدودية، وقاموا بإيقاف الضخ وطرد العاملين في المحطة إلى خارج مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن الأهالي».

وأوضح العكلة بأن المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة مستنفرة بكامل طواقمها لتأمين مياه الشرب للمواطنين عن طريق آبار «نفاشة» بواسطة الصهاريج، وذلك كحل إسعافي كون هناك مساع حثيثة لإعادة استئناف ضخ المياه من آبار علوك بأقصى سرعة ممكنة عبر الوسيط الروسي.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت بأن دورية للشرطة العسكرية الروسية توجهت، أمس، إلى قرية علوك بريف رأس العين التي يسيطر عليها الجيش التركي وميليشيات (المعارضة التركمانية) التابعة له، على أن يتم التباحث مع الطرف التركي لحل القضية.