إجراءات عربية عاجلة لمكافحة تفشي الفيروس

المصدر: عواصم - وكالات

عززت عدد من الدول العربية، أمس، الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، كلها قدمت من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل إصابات جديدة- بينهم ست سيدات سعوديات- بعد عودتهم من إيران ليرتفع عدد الحالات فيها إلى 23. وبعدها، أعلنت السلطات البحرينية منع مواطنيها من الذهاب إلى إيران «حتى إشعار آخر». وسجلت في الكويت إصابة أربعة كويتيين بالفيروس ممن «كانوا في الحجر الصحي الإجباري»، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع حالات.

وإيران في مقدمة الدول التي تأثرت بالفيروس، باستثناء الصين حيث بدأ انتشار «كوفيد-19»، إذ توفي فيها 16 شخصاً، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها لاحتواء الوباء.

وسجلت سلطنة عمان لصابتين إضافيتين بالفيروس قدمتا أيضاً من إيران، لتصبح عدد الحالات المسجلة هناك 4 حالات. وأعلنت هيئة تشغيل وإدارة الموانئ في السلطنة أنه سيتم توقيف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتباراً من اليوم. وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنها ترتب لإعادة مواطنيها من إيران بعد يوم على وقف الرحلات الجوية إلى هناك.

في الأثناء، ذكر تلفزيون العربية أن السعودية نصحت مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث في السفر إلى إيطاليا واليابان بسبب كورونا.

في اليمن، أكدت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، خلو اليمن من فيروس كورونا.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة: إن الفحوص التي أجريت لعائلة عراقية مؤلفة من أربعة أفراد وعادت من زيارة لإيران أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك في أول حالات عدوى لعراقيين، فيما هرعت السلطات في العراق إلى منع انتشار المرض من إيران المجاورة. وترفع الحالات الأربع التي تم تشخيصها في محافظة كركوك عدد الحالات في العراق إلى خمس حالات. وأعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، في محافظة النجف، وكذلك قرر إقليم كردستان العراق تعطيل المدارس مدة شهر.