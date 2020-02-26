تفكيك حقل ألغام حوثي داخل حي سكني في الحديدة

المصدر: عدن-البيان

أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تفكيك حقل ألغام جديد زرعته الميليشيا الحوثية داخل حي سكني في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن. فيما تم إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي.

حقل

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة -في بيان إن الحقل يمتد على نحو 500 متر في حي المسنا القريب من مطاحن البحر الأحمر، موضحاً أن فريقاً هندسياً باشر تفكيك ونزع الحقل وسط ارتياح واسع من أهالي الحي الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوساً يقض مضاجعهم.

ولفت البيان إلى أن اكتشاف الحقل وتفكيكه ونزعه جاء ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة لمسح المناطق المحررة وعلى رأسها القرى والأحياء السكنية الأكثر تضرراً كحي المسنا الذي لقى العشرات من أهاليه مصرعهم خلال الفترة الماضية معظمهم نساء وأطفال بألغام زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الحي وفي المزارع والطرقات العامة والفرعية قبل اندحارها من قبل القوات المشتركة.

الألغام

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية؛ ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

في الأثناء، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، امس من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن «طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة». وأكد أن «الجنود قاموا باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها».

والأسبوع الماضي، أعلنت القوات المشتركة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، أثناء «محاولتها استهداف مواقع» تلك القوات.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

إتلاف

إلى ذلك،أتلفت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول قوات خاصة بمحور حرض بالتعاون مع خبراء مشروع (مسام) أكثر من ٨٠٠ لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة حجة.

وأوضح نائب ركن التوجيه المعنوي بلواء القوات الخاصة الرائد علي جبران أن الفرق الهندسية تواصل تطهير منازل المواطنين ومزارعهم من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من عزلة بني الحداد شرق مديرية حرض. وأشار إلى أن هذه العملية تعد الرابعة التي يتم فيها إتلاف الألغام منذ تواجد اللواء في المنطقة.