الإمارات تشارك في اجتماع عربي بشأن الأسلحة النووية

المصدر: (القاهرة - وام )

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع السادس والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وتستمر 3 أيام.

وناقش الاجتماع الذي مثّل الدولة فيه حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرات النووية الإسرائيلية والتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في فيينا خلال الفترة من 21-25 سبتمبر 2020. كما تناقش اللجنة التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 والمقرر في نيويورك خلال الفترة من 27-4 إلى 22-5 -2020 وكذا التحضير للدورة الثانية لمؤتمر «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر في نيويورك خلال 16-20 نوفمبر 2020».