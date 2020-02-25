البحرين تقرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة أنباء البحرين اليوم أنه وبناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وأفادت الوكالة أن تعليق الدراسة جاء كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها البحرين للحد من انتشار فايروس "كورونا"، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفايروس، والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فايروس الكورونا في مدنها.