لوحات إسرائيلية في الضفة تستبق «صفقة القرن»

المصدر: بيت لحم - وكالات

قدّمت جماعات إسرائيليىة استيطانية من التيار الأكثر تطرفاً، سيناريو مسبقاً لتطبيق "صفقة القرن"، وللتعبير عن رفضهم لها. وتفاجأ فلسطينيون صباح اليوم بلافتات جديدة علقها نشطاء حركة «ريغافيم» الاستيطانية على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحذر المستوطنين الإسرائيليين من دخول تلك المدن والقرى باعتبار أنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقاً لـ"صفقة القرن".



ووفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية، تقول اللافتة باللون الأحمر وباللغتين العربية والعبرية «توقف! أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية..هذه المنطقة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقاً لـ(صفقة القرن)». ونقلت القناة السابعة عن القائمين على الحملة قوله إنها تهدف إلى تعريف المستوطنين بخطورة الموافقة على الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية ضمن "صفقة القرن"، لافتين إلى أن المستوطنات ستتحول إلى «غلاف رام الله، غلاف نابلس، غلاف جنين» وستعاني ما يعانيه سكان غلاف غزة من الصواريخ والأنفاق.