السعودية .. صدور أوامر ملكية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم صدور أومر ملكية جديدة كمايلي :

إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية.

تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار .

تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة

تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة

يعين الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

يعفى متركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

يكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

يعين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة

يعين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.

يعين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.