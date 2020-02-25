الراحل حسني مبارك في سطور

توفي اليوم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً.

ولد الرئيس محمد حسني السيد مبارك في 4 مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة التابعة للمنوفية.

تولى حكم جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات. وهو هو الرئيس الرابع لمصر.

حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950.

ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972.

قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

في عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية.

تقلد رئاسة مصر بعد استفتاء شعبي تم عقب اغتيال السادات عام 1981.

تعتبر فترة حكمه الأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. ورابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

نجح عام 1989 بإعادة عضوية مصر التي جُمدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل وإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة.

عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية.

بعد نشوب أحداث 25 يناير تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011. ولاحقا قدم للمحاكمة العلنية أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011.

تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 2 يونيو 2012. وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة.