وزارة الصحة الأردنية تنفي إصابة مريضة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الصحة الأردنية، ما تداولته وسائل إعلام حول إصابة مريضة بفيروس كورونا في إحدى المستشفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عدنان اسحق، قوله في بيان صحفي، أمس الاثنين، إنه تمت المتابعة مع المستشفى لحظة انتشار المعلومة، وللتأكد منها تم إجراء فحص من قبل المختبرات المركزية في الوزارة، مؤكداً أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة المريضة المذكورة بالفيروس.

وبين الدكتور إسحق، أن الأردن خالٍ تماماً من أي إصابة بفيروس كورونا، مهيباً بوسائل الإعلام، التأكد من أي معلومة متداولة من المصدر الرسمي والوحيد بوزارة الصحة، للحيلولة دون إثارة الرعب والهلع بين المواطنين لمجرد معلومات مغلوطة تحتاج لتوضيح.

