الجيش السوري يعمّق جراح تركيا في إدلب

المصدر: دبي - البيان

مع مواصلة تقدّمه في ريف إدلب الجنوبي واستهدافه المتكرر لقواعد الاحتلال التركي، قتل الجيش السوري وجرح أمس عشرة جنود أتراك، لتتعمق جراح النظام التركي أكثر فأكثر في الشمال السوري، قبل قمة رباعية تتلهف لها أنقرة، لإنقاذ ما تبقى من أحلام وقصاقيص ورقة في الحل السوري.

خمسة جنود أتراك، قتلوا ومثلهم جرحوا أمس، في غارات شنها سلاح الجو السوري على نقطة المراقبة التركية المتمركزة في «كنصفرة» بريف إدلب.

ونقلت قناة «سكاي نيوز»، عن مصادر ميدانية قولها، إن خمسة جنود أتراك قتلوا، إثر غارات جوية استهدفت النقطة.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً له أعلن في وقت سابق أمس - أن الطائرات الحربية السورية شنت غارات على محيط النقطة التركية.

وأكدت تقارير ميدانية احتراق وتدمير آليات عسكرية تركية عدة جراء الغارات السورية.

استعادة مناطق

هذا بالتوازي مع استعادة الجيش السوري قرية ورمية غرب قرية النقير وقريتي أرينبة وسطوح الدير ومنطقة تل الكرم جنوب غرب قرية ورمية في ريف ادلب الجنوبي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

المرصد أكد أن الجيش السوري رصد هجوماً برياً جديداً تنفذه القوات التركية والفصائل السورية العميلة لها على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري.

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك في السيطرة على البلدة.

وكالة «سانا» السورية الرسمية، أعلنت صباحاً، عن استعادة الجيش السوري عدداً من قرى ريف إدلب الجنوبي في ضربة جديدة للقوات المدعومة من تركيا.

وقالت الوكالة إن الجيش حرر قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير بعد معارك مع المجموعات الإرهابية.

الوكالة ذكرت أن الجيش يتقدم باتجاه دير سنبل وترملا، غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في المنطقة الواقعة جنوبي طريق دولي يعرف باسم «إم فورط، يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب.. وأشارت «سانا» إلى أن وحدات الجيش حررت القريتين المذكورتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك «بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة باتجاه بلدتي كفرسجنة ومعرزيتا».

تمهيد ناري

وكان الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهدف مواقع تابعة لمسلحي «جبهة النصرة» و«أنصار التوحيد» الإرهابيتين، في عمق مناطق سيطرتهم بجبل الزاوية، فيما تقدمت وحدات من الجيش السوري بعد كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيمين وحلفائهما.