حالات «كورونا» في عُمان والكويت والبحرين والعراق

المصدر: عواصم - وكالات

سجلت عدد من دول المنطقة في الشرق الأوسط حالات جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) مع تزايد تفشي بؤرة الانتشار في إيران.

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وأضافت إن الحالتين لمواطنتين عُمانيتين قدمتا من إيران وهما في حالة مستقرة.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الكويتية إنّ الفحوص الأولية التي أجريت لقادمين من مدينة مشهد الإيرانية «أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة».

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، «حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فوراً للعلاج والعزل» في مركز صحي. وقامت السلطات باتخاذ التدابير «الضرورية لمن خالطهم المريض».