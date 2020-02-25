«النواب الليبي» يعلّق مشاركته في «جنيف»

المصدر: (بنغازي - البيان)

أعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف، وتحدث كل منهما عن أسباب مختلفة. وأعلن البرلمان الليبي انه لن يشارك في الاجتماع لأن بعثة الامم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه الـ13، في حين قال مجلس تابع للميليشيات الذي مقره طرابلس إنه يفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة في مؤتمر صحفي لمجلس النواب، أمس، أن المجلس اختار أسماء 13 عضواً لتمثيله في حوار جنيف وأحالها إلى البعثة الأممية، لكن «البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجنه، لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة، فالبعثة تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض».