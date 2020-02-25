الكويت: ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 5 أشخاص

المصدر: كونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة مساء أمس الاثنین تأكید إصابة مسافرتین وصلتا على متن الرحلة القادمة من إیران (من طھران وقم) بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 )وبذلك یصل عدد الحالات المؤكدة إصابتھا بالفیروس إلى خمس حالات إلى الآن.

وقالت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن المسافرتین كانتا ضمن المسافرین على متن تلك الرحلة وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري وتم نقلھما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال المصابین بفیروس كورونا

المستجد (كوفید 19) منذ وصولھما لأنھما تعانیان بعض أعراض المرض.

ودعت وزارة الصحة جمیع المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة من الجھات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.