طقس سيئ يجتاح مصر وتعطيل جميع المدارس والجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت مصر موجة طقس سيئ أمس الاثنين أدت إلى شلل في شوارع العاصمة القاهرة والمحافظات، وتوقف الحركة المرورية

وقرر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الثلاثاء على مستوى الجمهورية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

وتعرضت بعض شوارع القاهرة والجيزة للغرق، وتساقطت الأمطار بغزارة في مناطق مدينة نصر والتجمع ومصر الجديدة شرق القاهرة، والهرم في الجيزة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مؤكدة أن مصر تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تصل لـ 5 درجات.

وذكرت الهيئة أن موجة الطقس السيئ امتدت إلى مدن القناة فيما شهدت بعض مناطق سيناء سيولا وتساقط كرات البرد ، مشيرة إلى هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

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