طيران التحالف يستهدف تعزيزات الحوثيين بالجوف

المصدر: عدن- البيان

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي غربي محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. كما استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تعزيزات تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء، وأسفرت عن تدميرها.



من جهتها، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، أمس الاثنين، من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بجانب الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة.



وقال مصدر ميداني، إنه تم العثور على عبوة ناسفة مزروعة بجانب الخط الرابط بين حيس والخوخة، حيث قام المواطنون بإبلاغ فريق نزع الألغام والعبوات الناسفة ليتمكن الفريق من تفكيك العبوة الناسفة وإبطالها بنجاح،



وأكد المصدر أن عناصر تابعة للميليشيا الحوثية تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة بجانب الطريق الرابط بين المديريتين.



وتواصل ميليشيا الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الفرعية والعامة في محاولة منها لإلحاق مزيد من الأضرار في صفوف المدنيين.