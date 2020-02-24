سلطان عُمان: رسالتنا نشر السلام في العالم

المصدر: مسقط- البيان، وكالات

تعهد جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، أمس، بمواصلة استكمال مسيرة النهضة والتطور، التي بدأها المغفور له، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، مشدداً على أن رسالة السلطنة، هي نشر السلام في العالم.

تطور كبير

وأكد جلالة السلطان هيثم بن طارق، في خطاب موجه للمواطنين العمانيين، أن السلطنة شهدت خلال العقود الأخيرة، تطوراً كبيراً، بقيادة سلفه، جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

توجيه الموارد

وشدد جلالة سلطان عُمان، على عزمه هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، لتحقيق الانسجام التام، مع متطلبات وأهداف المرحلة المقبلة، ولفت إلى الاهتمام «بدراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها».

وكشف في الخطاب أيضاً، عن العمل «على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، وعلى خفض المديونية»، مؤكداً أن «رسالة سلطنة عمان هي نشر السلام في العالم».

رسالة للشباب

ووجّه جلالة السلطان هيثم بن طارق، حديثه للشباب قائلاً «أنتم ثروة الوطن، وحاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم»، كما لفت إلى حرصه على «أن تحصل المرأة على حقوقها التي كفلها القانون».





