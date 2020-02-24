مدارس صعدة وكر للتطرف

المصدر: عدن - البيان

حولت ميليشيا الحوثي مدارس محافظة صعدة، إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات بالتزامن وتخصيص يوم دراسي للأنشطة الطائفية في مختلف مناطق سيطرة الميليشيا.

ونقل عن سكان في مديريات محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الميليشيا القول، إنه تم تخصيص حصة دراسية يومية لدروس مؤسس الميليشيا حسين الحوثي خاصة على طلبة المرحلة الثانوية، وأن الحصة الدراسية إلى جانب الأوراق المطبوعة التي يتم توزيعها للطلبة يتم عرض محاضرات مسجلة لمؤسس الميليشيا، من خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة يومية ومع بداية اليوم المدرسي.

شكوى أولياء

الحصة الإضافية التي فرضت بموجب تعليمات من محافظ المحافظة تبث داخل الفصول الدراسية من خلال شاشات كبيرة في الفترة الصباحية مباشرة ويطلب من التلاميذ تدوين أهم ما جاء في محاضرة مؤسس الميليشيا، يعقب ذلك مناقشة من المعلمين للطلاب عما استوعبوه من كلامه، حيث أبلغ الطلاب أنهم جنود احتياطيون للجبهة.

وشكا أولياء الأمور من هذه الخطوة الهادفة إلى غسل أدمغة صغار السن، والتغرير عليهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، لكنهم عاجزون عن فعل شيء أمام قمع الميليشيا لكل من يظهر موقفاً معارضاً لتوجهاتها، لكنهم يكتفون بإفهام أبنائهم بزيف تلك الأفكار التي يتلقونها في المدارس.

تكريس طائفية

المحافظ محمد الرازحي المعين من الميليشيا، كان قد أشرف على بدء تطبيق هذه الخطة الهادفة لتكريس الفكر الطائفي المتطرف وحض طلاب المدارس على الاستعداد ليكونوا مقاتلين في الجبهات، بالتزامن وأمر وزارة التربية التي يديرها يحيى الحوثي شقيق قائد الميليشيا كانت خصصت، يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية في مختلف المدارس الحكومية والأهلية بالعاصمة صنعاء.