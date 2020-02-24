الرئيس الجزائري يتعهد باستكمال مطالب الحراك

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ)

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، مجدداً التزامه باستكمال مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت على الوضع الجديد في البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي.

وأضاف تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام في ذكرى تأسيس المجلس الدستوري، إن «تعديل الدستور يمليه الالتزام بضرورة التعبير عن طموحات الشعب من جراء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك».

وأكد أن خيار مراجعة الدستور يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة، ويصب في مسعى تمكين المجتمع من التحرر تدريجياً، والاندماج في مقاييس العصرنة.

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