ألمانيا: السودان بحاجة لمساعدات دولية فوراً

المصدر: (برلين- د.ب.أ)

أعرب وزير التنمية الألماني غيرد مولر عن اعتقاده بأن السودان بحاجة لمساعدات دولية على الفور، في طريقه نحو الديمقراطية.

وقال مولر قبيل جولة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأفريقية، التي تشمل السودان: «يجب ألا يتم تضييع أي وقت».

وأكد مولر: «نحن مستعدون، سنبدأ على الفور»، وأشار إلى برنامج 80 مليون يورو من ألمانيا، وأوضح أن النقاط المحورية للبرنامج هي ضخ استثمارات في التدريب والزراعة والطاقة وكذلك دعم الشباب والنساء.

وتابع مولر: «يعد السودان دولة مركزية في قلب أفريقيا».

وأضاف: «رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يواجه مهمة تحول صعبة حقاً تتمثل بعد 30 عاماً من حكم عمر البشير إلى عهد جديد نحو حكم سيادة القانون والديمقراطية».