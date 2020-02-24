السعودية تجدّد استعدادها لدعم لبنان

المصدر: (الرياض - رويترز)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف للصحافيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: «المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني».

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذراً من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال لوكالة رويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: «فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل». وأضاف: «إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة».

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي، وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات في الشارع.