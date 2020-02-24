مطالبة كردية بدعم دولي لمحاكمة «الدواعش»

المصدر: (القامشلي- أ.ف.ب)

جدّدت الإدارة الذاتية الكردية، أمس، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم القانوني لها من أجل محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، وبينهم أجانب، المعتقلين لديها في شمال شرقي سوريا.

وبعد عام تقريباً من إعلانها القضاء على التنظيم في سوريا، لا يزال نحو 12 ألفاً من مقاتلي التنظيم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وبين هؤلاء نحو ثلاثة آلاف مقاتل أجنبي يتحدّرون من نحو 50 دولة، عدا عن الآلاف من أفراد عائلاتهم الموجودين في المخيمات.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط: «نحن بحاجة إلى تعاون دولي، لأن القضية دولية» مضيفاً: «تلزمنا إمكانيات كثيرة، سواء على الصعيد القانوني أو الفني أو صعد عدة أخرى» على غرار القضاة والخبراء والمتخصصين.