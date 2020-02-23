تركيا تعتقل عشرات المسلّحين الفارين من القتال في إدلب

المصدر: دمشق - وكالات

اعتقلت القوات التركية، عشرات المسلّحين الموالين لها في شمالي سوريا، بسبب رفضهم المشاركة في معارك إدلب. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن «القوات التركية اعتقلت عشرات الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وذلك على خلفية محاولتهم الفرار إلى الأراضي التركية، لخوفهم من المشاركة في المعارك، ومواجهة الجيش العربي السوري في إدلب»، مؤكدة أن «القوات التركية أغلقت الحدود أمام الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها».