التحالف يحبط عملاً عدائياً حوثياً في البحر الأحمر

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيا الحوثية الإيرانية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية بإطلاقه من محافظة الحديدة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف أنه تم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.



وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية خلال يوم واحد بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإيرانية بزراعتها ونشرها.



وبيّن المالكي أن الميليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق «استوكهولم» واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.



وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف وتدمير مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية في صنعاء، وأضاف: «نفذنا عملية نوعية لتدمير قدرات تخزين وتركيب الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي».



وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «استهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ الباليستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات من دون طيار بالعاصمة صنعاء تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران».



وقال المالكي، إنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف الجمعة الماضي بشأن إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين، نفذت القيادة المشتركة للتحالف أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء.



وأوضح المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين.