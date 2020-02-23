مصادر لـ«البيان»: قائد قوات تركيا في ليبيا قتل بنيران الجيش الوطني

المصدر: تونس،بنغازي - البيان

أكدت مصادر لـ«البيان» أن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قتل خلال قصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في ميناء طرابلس، ونفت ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن قواته ثأرت لقتلاها في ليبيا بقتل ما لا يقل عن 100 عسكري تابع للجيش الوطني الليبي.



وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن اعتراف الرئيس التركي بإرسال مرتزقة سوريين وبعض أفراد من الجيش التركي إلى طرابلس، دليل على دعمه وتوفيره ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية، مبرزاً أن القوات المسلّحة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش التركي والمرتزقة السوريين في ليبيا، وآخر هذه الخسائر مقتل قيادي كبير في الضربة التي استهدفت سفينة تركية في ميناء طرابلس.