التحالف يدك أوكار الحوثي

المصدر: (عدن-البيان)

استهدفت مقاتلات التحالف، أمس، تجمعات ميليشيا الحوثي، في محافظتين يمنيتين، وحذرت المدنيين من الاقتراب من تجمعات الميليشيا في محافظة الجوف.

وقصفت المقاتلات تجمعات لميليشيا الحوثي في صعدة والجوف، حيث استهدفت بثلاث غارات، مواقع الميليشيا في منطقة الحمزات بمديريات سحار قرب مركز صعدة.

وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف بعشر غارات، مواقع وتجمعات للميليشيا بمديرية الغيل، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا جراء القصف، حيث شوهدت سيارات الميليشيا تنقل الضحايا من المواقع المستهدفة.

في سياق متصل، دعا اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية، الأهالي في محافظة الجوف، الابتعاد عن مواقع تمركز ميليشيا الحوثي. وقال بن عزيز إن المحافظة التي تشهد معارك ضارية بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي.