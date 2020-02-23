مصر: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة

المصدر: (القاهرة-وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، التزام بلاده بإنجاح المفاوضات الثلاثية في مسار واشنطن، موضحاً أنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأضاف السيسي، عقب استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، أن «الاتفاق يفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان».

وقال إن الاتفاق «سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها».

وتابع: «إن ثوابت سياسة مصر، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء».